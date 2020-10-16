新垣結衣近日被直擊《月薪嬌妻》特別篇拍攝現場。(取自日網)

與男主角星野源逛嬰兒用品店。(取自日網)

不少網友注意到新垣結衣好似瘦了不少。(取自日網)

32歲日本女星新垣結衣，當年憑著與星野源主演電視劇《月薪嬌妻》，奠定其國民老婆地位，日前兩人更宣布《月薪嬌妻》將以特別篇形式復活，消息一出令粉絲興奮不已。現在日媒又曝光了一組新垣結衣、星野源現場拍攝照，有網友就注意到新垣結衣好像瘦了不少，而且變更美了。

日本媒體《女性自身》近日曝光一組新垣結衣與星野源拍攝《月薪嬌妻》特別篇的現場照，照片中兩人正在拍攝逛嬰兒用品店的橋段，畫面看起來超有愛。同時頂著一張瓜子臉的新垣結衣，也被發現整個人比以前瘦了不少，引發網友討論「我老婆好瘦哦」、「對吧，我也覺得她比以前瘦了」、「老婆還是美如畫」。

新垣結衣人美心善，還被曝光片場暖舉。原來受到新冠肺炎疫情影響，新垣結衣無法帶食物到片場慰問辛苦的工作人員，因此她貼心準備100人份的攜帶型空氣清淨器，讓現場眾人揪甘心。

據悉，由新垣結衣、星野源主演《月薪嬌妻》特別篇，再度集結了原班卡司，故事改編自同名原作漫畫的第10、11卷，講述森山實栗和津崎平匡結婚第3年的生活，預計在2021年1月播出。

(中時新聞網)