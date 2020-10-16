民進黨創黨元老、前國安會秘書長邱義仁，日前在美國一場關於「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會，毫不諱言表示，「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨」，再度「踩剎車」，引起不少討論。對此，有媒體針對邱義仁說法做民調，初步結果出爐。

美國12日在喬治華盛頓大學舉行的一場關於「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會(辯論)，引起台灣關注。辯論雙方分別是提倡美官方宣示「支持台灣」的外交關係委員會（CFR）會長哈斯（Richard Haass）及認為對台戰略應保模糊性的戰略與國際關係協會（CSIS）高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。此外，出席這場研討會的還有台灣前國安會秘書長邱義仁，和北京清華大學國際關係學院院長閻學通。

邱義仁在會中回應有關台獨議題，明確表示「任何務實的政治人物都知道，台灣有什麼樣的能力，我們有什麼樣的資源，台灣希望和美國維持什麼樣的關係，很明顯台灣任何務實的人，除非瘋了，哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車」。

媒體《YAHOO》今起就以「邱義仁說台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨，贊成或反對？」為題，舉行線上投票民調，投票時間為10月16日至21日，截至18時10分，共有「471票贊成」，「66票反對」，比例相差懸殊。

贊成網友認為，「說的是真話，現實如此」、「本來就是騙票的手段」、「台獨是搞政治的人想法」、「綠營搞台獨就是在騙年輕人跟選票 實際根本做不到」、「民進黨是用台獨來騙票」。反對網友則表示，「如果早50年，台灣有實質獨立的條件」、「臺灣早就實質獨立了，有什麼好推的？」。

民進黨創黨元老之一、前國安會秘書長 邱義仁在美國一場智庫視訊會議上表示「瘋了才推台獨」。圖為 Yahoo最新線上投票。(圖/翻攝自 雅虎投票)

(中時新聞網)