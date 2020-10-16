彰縣府訂於18日在縣立體育館戶外圓形廣場，舉辦彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，由長老們聯合祭祖祈福。（吳敏菁攝）

彰縣府訂於18日在縣立體育館戶外圓形廣場，舉辦彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，號召一起來體驗多元文化之美。（吳敏菁攝）

原味來了！居住彰化的原住民人口數有5998人，彰縣府訂於18日在縣立體育館戶外圓形廣場，舉辦彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技，由長老們聯合祭祖祈福，7個原民團隊結合傳統舞蹈與現代元素，另外還設立傳統美食專區及義賣專區，一起來體驗多元文化之美。

縣長王惠美表示，原民文化節讓原民朋友有一個聯誼交流的機會，也讓傳統文化綿延不絕的傳承下去，當天原住民鄉親組成7個隊伍進行傳統體能競賽，傳統舞蹈融入了現代的元素，呈現傳統兼容先待新樣貌。豐年祭活動也是重要平台，現場會有縣府民政處、財政處、勞工處、社會處等單位，就原住民鄉親就業、貸款和消費者保護、勞動權益等相關權益福利做服務說明，

縣議員陳榮妹指出，彰化縣一年一度聯合豐年祭活動，有傳統美食、手工藝品展售等，感謝縣府對原住民朋友重視，今年獲得原民會補助55歲以上原民裝置假牙3萬元，縣長王惠美再加碼再補助1萬元，合計4萬元。有需要的原住民朋友可以至縣府民政處原民事務科洽詢辦理。

泰雅族長老潘福來表示，縣府舉辦的原住民族文化節暨傳統體能競技是多元文化融合的活動，彰化縣真的是一個好地方。

民政處長賴致富表示，為了彰顯各族特色及均衡各族文化推展，祈福儀式由各族長老及代表，組成聯合主祭團隊「敬天、敬地、敬祖靈」，傳達給年輕ㄧ輩族人對自身文化維繫

，還邀請優秀舞蹈團隊聯誼表演，以及來自全國各地的原住民手工藝品、農特產品和原住民美食等展售，精采可期。

(中時 )