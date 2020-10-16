10月15日阿里山鐵路70k發生工程車出軌事件，造成阿里山站至神木站間路線停駛，運安會已在今（16）日下午完成事故現場調查，林鐵及文資處將進行復軌作業、路線巡檢及列車試運轉，預計10月18日13時15分恢復神木線行駛。

(中時 )