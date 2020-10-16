工程車翻覆！阿里山林鐵神木線預計後天中午恢復行駛 18:202020/10/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林鐵及文資處工程車昨天出軌，神木線預計後天中午復駛。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10月15日阿里山鐵路70k發生工程車出軌事件，造成阿里山站至神木站間路線停駛，運安會已在今（16）日下午完成事故現場調查，林鐵及文資處將進行復軌作業、路線巡檢及列車試運轉，預計10月18日13時15分恢復神木線行駛。 (中時 ) #神木 #10月 #行駛 #路線 #工程車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百歲21號蒸汽火車 進廠修修臉 04:092020/10/16 地方新聞 《國際產業》FCA集團將投資15億美元 加拿大建EV工廠 12:492020/10/16 財經 2020金卡納賽車 東南科大1金1銀2銅創佳績 16:012020/10/16 新消息 特斯拉自駕國道斜躺睡覺？警：難認有危險無法開罰 09:582020/10/16 社會 南投2男雙載出遊清境 後座噴飛對向遭貨車輾斃斷頭亡 15:292020/10/16 社會 中山首座加油充電綜合能源站營運 04:102020/10/16 兩岸新聞 鐵道迷不可錯過！ DT668蒸汽火車本周末奔馳大台南 14:472020/10/16 生活 《其他電子》鴻海劉揚偉：鴻華聚焦平台發展 拚2年推首款電動車 13:062020/10/16 財經 分析師喊話：中國 Model Y 會降價到 118 萬元，首年銷量上看 36 萬輛 10:252020/10/16 汽車情報-汽車新聞 磐石保經攜台大保經 單車環台送愛到偏鄉 04:092020/10/16 產業特刊 生活熱門新聞 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 公費流感疫苗不夠 陳時中宣布50-64歲施打暫緩 - 生活 江蘇台商新冠採檢陰性「很不幸」？ 莊人祥澄清：我是自嘲 - 生活 周潤發昔來台包場 「海真私房菜」復北店12／31收攤 - 生活 新冠疫情捲土重來 11月宣布秋冬專案！緊縮、嚴管 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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