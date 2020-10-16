北市「OKWORK內湖科技園區」16日在內科創新育成基地舉行徵才活動，現場湧現大批人潮，走道滿滿都是等待面試的民眾，在活動結束前半小時，仍有許多等待面試的民眾在排隊，其中排隊人潮最長的前三名就屬富邦媒體、網際威信及岱普科技，至少有近千人參加，初媒率達6成以上。

北市勞動局長陳信瑜指出，現場求職者投遞履歷的情況非常踴躍，可見得大多求職民眾對內科展區內參展的公司及職業，都很有興趣，此外，現在已進入後疫情時代，民眾宅在家避免傳染疾病的同時，也帶動宅經濟、遠距商機等新興科技崛起，市府也追擊舉辦徵才活動，光下半年就有4場大型徵才活動，更週週加碼舉辦小型徵才活動，緊密招尋廠商舉辦徵才，讓民眾透過現場直接面試縮短求職等待時間，增加錄取機率。

北市就服處指出，現場有許多畢業生穿著正式服裝參與，也有備而來提出求職問題，就服處提醒青年可前往臺北青年職涯發展中心進行諮詢服務，現場也提供接駁車搭乘，交通非常方便，民眾可以邀請朋友一起來面試，不僅能降低緊張感，面試也更有效率，推薦給想找工作的朋友，來走走看看。

此外，北市就服處強調，年底前還有2場中型及大型徵才活動，將在11月14日在圓山花博爭艷館舉辦「中高齡就業博覽會」及12月4日在青年職涯發展中心舉辦一般徵才活動，詳情及更多徵才活動相關訊息請上網查詢。

(中時 )