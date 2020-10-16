沉寂三天後 共機連兩天擾台 18:242020/10/16 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機沈寂三天之後，又展開密集擾台節奏。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機沉寂三天之後，又展開密集擾台節奏。國防部證實，昨天晚間與今天上午共軍運8反潛機各一架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日在立法院表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。 (中時 ) #共機 #防空識別區 #擾台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台諜案後 人民日報刊告台情治部門書 04:092020/10/16 社會新聞 貿協美國商機日 台美互動熱絡 04:092020/10/16 財經要聞 DJI推兩款便攜新雲台 專為單反、微單眼相機打造 09:442020/10/16 財經 兩岸軍事對峙 東沙最敏感 04:092020/10/16 兩岸要聞 台股連四黑 新台幣連四貶 16:312020/10/16 財經 操盤心法－選情＋疫情 聚焦替代能源與蘋果新機 04:092020/10/16 證券．權證 第3代回收機 首進超商 04:092020/10/16 地方新聞 台積法說GG尬電動車崛起 台股摔落12800 14:432020/10/16 財經 中天恐被關台 政治記者呼籲所有媒體應合作抵抗 16:112020/10/16 政治 《集中市場》台股落水 外資連3賣 15:222020/10/16 財經 政治熱門新聞 蔣萬安史上最霸氣的一天！拍桌怒指大吼「全部都是騙」 陳時中扛不住了 - 政治 韓粉等不及了！高雄「罷捷」最新進度跌破眼鏡 - 政治 韓國瑜丟下「55位學生」爛攤？黃捷成箭靶遭嗆：鞭屍欠罷免！ - 政治 國家隊又出包！口罩大廠康匠沒證照也生產 負責人35萬交保 - 政治 邱義仁對台獨的「真心話」港媒嘆：看看多少台灣人瘋了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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