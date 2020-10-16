因應5G浪潮，基隆市16日至18日在文化廣場舉行「5G FUN基隆-饗食零距離」，體驗5G科技，召集基隆店家共推5G智慧應用，結合互動遊戲體驗，引導民眾到店家消費。

經濟部中小企業處委託資策會數位所與中華民國資訊軟體協會執行，「推動中小企業5G智慧應用服務計畫」協同數位業者，召集基隆店家共推5G智慧應用，以「實現智慧生活」為目標。

林右昌表示，基隆是大台北首都生活圈一份子，城市尺度適中，包括市中心區、港口與轉運中心都集中，這次選擇基隆，作為5G示範體驗場域與應用城市，讓基隆邁向真正智慧化城市，他強調，「基隆先行，在全台灣都一定行」。

林右昌說，這次疫情期間，許多經濟模式漸漸改變，藉5G平台服務，提供業者更多商機，促進消費；明年市府將舉辦2021城市博覽會、城際轉運站也會完工，今年布建基礎，屆時作為5G示範場域，帶來更多經濟效益。

活動現場展示，大型LED 5G行動車，民眾到場可透過5G手機體驗「5G大富翁遊戲」，或上「5G fun基隆-饗食零距離」粉絲團應援「5G直播基隆美食東西軍PK賽」，就能取得在地店家優惠券，透過5G結合互動遊戲體驗，引導民眾到店家消費，提供創新體驗，活絡在地商機，驅動地方經濟發展。

(中時 )