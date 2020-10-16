黑沃咖啡店長莊雅媛歡迎照顧者到咖啡店放鬆一下。（廖素慧攝）

嘉義市首家照顧者喘息服務咖啡館黑沃咖啡中山店，與嘉基醫院合作，16日一群照顧者聚會，分享照顧經驗，交流心情及心得，傅太太要照顧老公、娘家父母及婆婆，她說，和有相似處境的人喝咖啡聊心聲，很療癒。

傅太太說，她照顧中風、腦瘤的老公20多年，陸續又照顧娘家的父親，父親去世後，接著是母親失智失能，然後婆婆年邁罹患帕金森症、失智，都靠她照料，她長期承擔這個重擔，自己也憂鬱、失眠，吃藥治療，參加長照喘息服務後才逐漸好轉。

嘉基醫院社區服務部主任林玉琴說，嘉基醫院照顧者服務據點與黑沃咖啡中山店合作，辦理照顧咖啡館，只要照顧家中65歲以上，或領有身障證明需要照顧者，經評估有壓力者，每月可以和1位親友到咖啡店喝1杯免費咖啡，放鬆喘息。

黑沃咖啡店長莊雅媛說，她看到長輩需要與人互動才能減緩老化，就想提供高齡友善的環境，協助短暫照看受照顧者，讓長輩、照顧者都可以在咖啡店裡獲得愉悅的心情，充電後再出發。

林玉琴說，喘息咖啡服務目前有50戶登記，已有26戶37人享用，還有1次是揪團辦慶生會，未來將規畫照顧茶館、照顧食堂，讓照顧者有更多選擇，歡迎有意願加入者洽詢電話（05）2348836。

(中時 )