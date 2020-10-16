青果公會理事李慶輝（左1）指出，攤位面前的動線不佳，會減少民眾走進中繼市場的意願。（吳康瑋攝）

青果公會理事李慶輝（左1）指出，攤位面前的動線不佳，會減少民眾走進中繼市場的意願。（吳康瑋攝）

北農董事長黃向羣及（左）及青果公會理事李慶輝（右）現場觀看未搬遷前的攤商空間。（吳康瑋攝）

青果公會理事李慶輝（左2）向市議員楊靜宇（右2）及市場處長陳庭輝（右1）提出攤位變得很小、動線不佳，民眾根本不願意走進中繼市場。（吳康瑋攝）

第一果菜及魚類批發市場改建將打造一整排的「水快下涵洞冷藏庫」，讓未來有需要的攤商都可以存放使用。（吳康瑋攝）

青果公會理事李慶輝（站者）指出，攤位的動線不佳，讓自己很擔心未來搬遷後的狀況。（吳康瑋攝）

北市萬華第一果菜及魚類批發市場改建案今年7月動工，主體工程包含農產大樓及魚產大樓的地上5層，預估在2027年9月完工，並要求西瓜甘蔗區的53家蔬果攤商12月前，搬進環快中繼市場，青果公會理事李慶輝16日在財建委員會考察時，怒批市場工程一再拖延，導致攤商連過年時，都要縮在狹小的中繼空間，流失老顧客、生意更大受影響，他希望能延到過完年再搬，讓大家過個好年。

市場處長陳庭輝指出，危老市場已影響採買民眾的安危，因此拆是一定要拆，若要等過年後才搬，整體工期至少會延宕4個月，也會多耗損1000萬元的預算，他說，或許能讓攤商先移到中繼市場，再盡快將老舊市場拆除，並在原地舖上PC地板，讓大家在新年時，可以回來繼續營業，自己會再蒐集多方意見來處理。

議員楊靜宇表示，第一果菜及魚類批發市場具有46年歷史，但設備老舊、空間狹小、地面髒臭，影響居民生活品質，雖柯文哲推動改建，卻連連爆出「漏做環評、三度流標」等荒唐情況，導致工期延宕，最後還以「減項發包」分割工程，其中市場6樓以上的特色餐廳、海洋生態教室等，都屬後續擴充，副市長彭振聲甚至還議決擴充300天讓後續工期得已完成，他質疑隨意拆分工程，根本變相追加預算、不合情理。

議員簡舒培表示，每次聽到攤商反映，市府就只會以預算、工期等來當擋箭牌，自己認為控管經費很好，但太缺乏彈性就不好，有時還是要通融，否則就會切斷攤商生計，傷害的是市民的權益，希望不要拿工期和經費搪塞，避免因搬遷計畫，影響大家生活。

(中時 )