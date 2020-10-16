前台南市衛生局長陳怡3年前涉嫌與鄭姓女部屬在車內發生性行為，遭鄭女的曾姓丈夫側錄公布並求償，台南地院16日1審認為陳確有逾越一般社交的不正常行為，宣判兩人需共付曾男50萬元精神賠償金。

陳怡與鄭姓女機要祕書各有家室，他在擔任台南市衛生局長期間與鄭女祕書往來密切，曾男4年前發現鄭妻對他不理不睬而起疑，遂在鄭妻車上裝設竊聽器側錄。

2017年10月間，鄭女開車載送老闆陳怡下班，將車停在快速道路旁便道，車上竊聽器側錄到兩人疑似口交與性交等偷情行為，曾男氣炸提告，狀告陳怡妨害家庭，刑事部分卻因無通姦證據，獲判不起訴。

曾男另提民事損害賠償，求償200萬，並對外公布兩人車內踰矩錄音檔，包括車震時的呻吟聲與對話，瞬間輿論譁然，陳怡否認婚外情，供稱車上呻吟聲是兩人各自手淫，主張竊聽是妨害秘密不合法，不得援用為證據。

台南市衛生局長涉及婚外情，職員支持與反對兩極化，反對派私下稱「那個雙贏的」、支持派則相信陳男能力與清白，陳怡不久黯然下台，轉到奇美醫院擔任心臟科醫師。

台南地院16日民事宣判，法官游育倫認為，被告2人當時應有為逾越一般社交行為的不正常行為，已達破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，判賠原告50萬精神撫慰金，其餘之訴駁回，全案仍可上訴。

陳怡透過奇美醫院回應，一切尊重司法判決，其餘未便表示意見。

(中時 )