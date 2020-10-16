2020上半年，NPOst公益交流站發起「NPO大調查：COVID-19 對 NPO 的衝擊與影響」，今天在NPOST年會中公布結果，發現有64.8％非營利組織出現捐款下降，49.1％ 面對被迫改變運作形態，NPOST副秘書長高翠敏表示，除了受到捐款下降，還有許多的社福團體面臨無法群聚、辦理活動影響，連帶影響服務型態。

但儘管疫情迄今仍在全球肆虐，但調查也顯示有56.4 ％團體認為疫情同時帶來正面影響，因此特別反其道而行，因此，今年NPOST年會主題訂為「最後都要變成好事」作為主題，邀集大家來「想辦法」。

高翠敏表示，除了受到捐款下降影響以外，政府加強對群聚的管控，原本要辦理實體募款活動的社福團體被迫中止，要執行家訪的團體也紛紛中止家訪，而原本的活動志工，也因憂心群聚參與意願也降低不少。

同志諮詢熱線主任阮美嬴表示，在疫情期間每個月都要接到有民眾要取消定期定額捐款，不少人都表明「因為疫情導致工作受到影響」，而原本可以到學校去宣講，也因為疫情紛紛減少、中止或取消，但也因此把原本線下的聚會改線上辦理，過程反而發現可以吸引更多外縣市、外國人加入。

另外，滙豐商業銀行則今年與 NPOst 合作，以 Future Skills 為目標，推動「NPOwer 公益行動家」公益創新徵選計畫，致贈行動金。

(中時 )