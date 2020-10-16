信用評等機構中華信評今（16）日大刀一揮，把台塑集團核心公司及其發行的公司債，加上台塑集團（開曼）發行的鉅額公司債，一次同時調降一級，各公司的長期發行體信用評等由「twAA」調降至「twAA-」，公司債的債務發行信用評等亦由「twAA」調降至「twAA-」。

台塑集團四家核心公司包括台塑、南亞、台化、台塑石化，台塑四寶所發行的公司債是台灣債市的績優品，而台塑集團（開曼）發行的美元債更是金融保險業所大量持有。

中華信評表示，調降台塑四寶等信用評等的原因，主要來自COVID-19疫情大流行期間出現的全球經濟放緩與油價波動情勢，估計會使台塑集團主要業務的需求持續疲弱，並限制其獲利能力在2021年至2022年的復甦程度。

由於台塑集團為台灣石化業重量級企業，上市股票為台股走勢指標，而各核心公司發行的公司債更是台債長期標竿。回顧該集團前次被調降信用評等，是2009年全球金融海嘯期間，亦是被外部環境大變動所牽連。結果該集團經歷9年時間，及至2018年才收回該次的降評，回到調升一級的twAA，此次才2年時間又因新冠疫情全球大流行而被降評。

中華信評主辦分析師許立德指出，儘管台塑集團逐漸自COVID-19的衝擊中復甦，可是企業經營處於較弱的營運現金流量、較高的資本支出，恐將使得該集團以借款對EBITDA比來衡量的財務實力，長時間被限縮在明顯低於中華信評之前所假設的水準。

中華信評分析，台塑集團四家核心公司2020年上半年的營收下滑了10％至35％，且其中有三家公司呈現虧損狀態，在預期油價反彈以及台塑集團在美國與中國產能逐漸提升的支持下，估計2021年的營收將可恢復20％至25％，惟EBITDA利潤率預期將僅溫和擴增至12％至14％。

(工商 )