長濱民宅屢傳狂歡聲，警方逮到3毒蟲送辦。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東長濱鄉1戶民宅近日常有陌生人出入，半夜傳狂歡聲，鄰居不堪其擾，警方接獲通報，昨持法院搜索票進行搜查，當場查獲二級毒品安非他命7.01公克，逮捕3名男女，訊後依違反毒品危害條例移送地檢署偵辦。

長濱分駐所所長陳權泰表示，前陣子舉辦治安會議暨反毒犯罪預防宣導，會後就陸續接獲民眾反映，指某民宅不時有外來者出入，並徹夜傳出飲酒狂歡的聲響，行為怪異，不但妨礙安寧，更疑似有吸毒情事，造成周遭住戶和社區的不安與恐慌。

該所獲得情資後，積極布線蒐證多日，見時機成熟，就向台東地方法院申請搜索票發動搜索。果真在該民宅查獲陳姓女子等3人吸食與持有二級毒品安非他命7.01公克。全案依違反毒品危害條例移送台東地檢署偵辦，讓社區民眾得以安心。

台東縣警察局成功分局長濱分駐所今年度於各社區舉辦治安座談會宣導「安居緝毒專案」與「友善通報網」終見功效。該所日前透過友善通報網獲報，社區內有群聚吸毒情事，經多日蒐證與請票搜索，一舉剷除社區毒瘤，將毒品逐出社區還給居民安寧。

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(中時 )