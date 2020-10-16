兩岸政治力操作？ 立榮「東沙軍包機」被迫折返為哪樁？《大新聞大爆卦》完整版(上) 2020.10.16

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農提出「在家當兵」主張，遭退輔會主委馮世寬直批是「渣男」，雖馮後來改口不記得批吳是渣男，仍直言不喜歡對方的主張，此話一出再度掀起外界關注。對此，前台北市副市長李永萍在政論節目中也曝光兩人結梁子的原因。

李永萍在政論節目「大新聞大爆卦」中說，「馮世寬是快言快語的人，這點在政壇跟軍中都有公論，那麼他對吳怡農有所不滿，也沒有否認，只稱不記得講過有渣男，而是講不要理他，認為他意見不值得參考，而這梁子就是吳怡農評論漢光演習時結下的。」

李永萍稱，所以吳怡農當時那樣方式評論漢光演習蠻外行，傷害軍方，導致這樣情緒跟氛圍，不只馮世寬，很多重要將領也有感；她猜測，馮世寬快言快語的個性，當下可能覺得這人又來了，可能這種心態，但轉移話題原因，可能因為發現用「渣」字用錯。

李永萍直言，「所以我覺得如果馮世寬不要脫口而出，或可能誤會『渣』的意思，可能只覺得他的計畫沒頭沒腦，現在如果吳怡農希望全民進入社區有所軍事訓練，這不是不可以，但問題是不要講成在家當兵，這用詞很容易被大家作為搞笑、輕鬆解讀，甚至也會被解讀為是不是民進黨把兩岸情勢搞這麼緊張、戰爭迫在眉睫等，很容易被解讀幫民進黨鞏固年輕票。

(中時新聞網)