范冰冰兩年前捲入陰陽合約風波。（圖／中時資料照片）

39歲大陸女星「范爺」范冰冰2年前捲入陰陽合約糾紛，最後以罰款40多億台幣作結，但此風波重創了她的演藝事業，和李晨的4年感情也在去年告吹。范冰冰近來積極拚復出，最近更獲邀以一襲下半身開岔性感禮服，露大腿根現身，港媒則報導，當晚范冰冰本來受邀頒獎，但不知何故取消，讓她變臉走人，然范冰冰方面對這傳言暫無回應。

范冰冰2年前被崔永元點名，以陰陽合約手法逃稅，使當時人氣正高的范冰冰為此消失數月，123天後才發聲明復出，而范冰冰參與的好萊塢電影《355》延到去年拍攝，最近定檔將在明年1月上映，預告片和海報曝光，可見范冰冰和潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲、露琵塔尼詠歐、黛安克魯格同框，令粉絲十分期待。

先前就是紅毯常客的范冰冰，14日受邀現身第27屆華鼎獎紅毯，穿著一身黑色平肩露胸禮服的她，下半身裙擺開高衩，大腿根若隱若現，相當性感。今(16日)《東網》報導背後插曲，指范冰冰本來受邀擔任頒獎嘉賓，當晚主辦單位突然突然改變流程，范冰冰知道無法上台後失望離開。

媒體報導，范冰冰當晚受訪透露，自己在7年前獲得華鼎獎最佳女主角獎，今年以特邀嘉賓現身回來，意義重大，當晚原本一切順利，到尾聲時才被通知不用上台頒獎，改由別人頂替，有人指後來看到范冰冰面露不悅離開，似不解大會決定，而對此傳聞，范冰冰目前未回應，暫不知真偽。

(中時新聞網)