基隆市信義區東明路上加油站位在雙向道旁，其出口左轉通往法院，右轉通往市區，但駕駛加完油左轉時皆會壓到雙黃線，遭警方開單，一天平均有30人受罰，駕駛認為其設計不佳造成不便，要求改善。

陳情民眾表示，自己曾加完油直接左轉往東明路被開罰，對於道路設計相當困惑，連續三天站在路口處觀看，發現許多人被開罰，一天下來平均開出30張罰單，有的是直接被警方攔下，有的則是被檢舉，民眾抱怨，依道路交通管理除罰條例，道路標線應是便利行旅並確保交通安全，但此處卻造成多數人不便，應當修正。

議員韓世昱指出，時常接獲此路段投訴，長時間累積下約有100位民眾反應，若要合法行走必須繞一大圈，認為道路標線造成許多人不便，希望能重新規劃，日前經中油公司、警察單位討論後，決定將出口處的花圃打掉，再將雙黃線缺口打開，讓民眾可以自由迴轉前往東明路、法院。

台灣中油油品行銷事業部基隆營業處副處長游偉雄表示，依法律規定，加油站本身就是單進單出，此處出站時確實會違反規畫標線，被警方取締，由於有許多民眾反應希望改善，目前初步決議要先將出口開拓，協助相關單位處理；游偉雄說，只要對市民有幫助都會全力配合，不僅讓進出更安全，也不讓民眾有加完油就會領到紅單的既定印象。

(中時 )