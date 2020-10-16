新北市長侯友宜今出席109年度新北市公共工程優質獎典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今出席109年度新北市公共工程優質獎典禮。（王揚傑攝）

109年度新北市公共工程優質獎典禮今（16）日在新北市立圖書館總館舉行，由市長侯友宜親自頒獎表揚11件獲獎工程團隊及今年新增的個人貢獻獎，由新工處副總工程司陳世杰、水利局副總工程司謝佑欣、城鄉局科長黃永盛獲得這項殊榮。

侯友宜致詞時用雞蛋舉例，指台北市是蛋黃，新北市就像蛋白，多吃蛋白也很營養，新北市有山有海，幅員遼闊，可以容納更多人到這裡來旅遊休閒觀光，也可以吃吃美食，讓新北市變成一個民眾宜居的好城市，所以多來新北市走走，一定身體健康又快樂，尤其如果能夠來這裡定居，一定會讓大家快樂安心生活。

新北市政府每年舉辦公共工程優質獎評選，今年特別讓小而美的工程也能脫穎而出，將優質獎按工程規模區分為4級辦理評選，以創新性、挑戰性與周延性等標準進行評審，選拔出11件獲獎工程。

獲獎工程包括新工處「新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程」及「台灣電影文化園區-國家電影中心統包工程」、消防局「第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程」。養工處「新北市汐止區汐萬路北29區道5K至14K休憩景觀與道路安全提升旗艦計畫」、「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」及「109年度新北市轄內道路品質提升工程（第四區）」、養工處「三重區三重國小周遭人行及通學環境改善工程」、高灘地工程管理處「基隆河自行車道串連計畫（古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程-串基隆段）」及「八里十三行文化公園增設兒童遊憩設施」、市場處「板橋黃石市場臨時安置攤集場新建工程（第1次修正）」、農業局「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」。

(中時 )