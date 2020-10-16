台塑集團創辦人王永慶女婿的大眾全球投資控股股份有限公司董事長簡明仁，涉嫌利用旗下廣仁科技公司及在大陸的才眾電腦公司間進行假交易、真押匯，卻在財報中隱匿，台北地檢署16日指揮調查局北機站兵分5路搜索廣仁公司及簡明仁等人住處，並將簡明仁、王繼賢及李慧玲等3名被告約談到案，稍晚將移送北檢複訊。

檢調獲報，大眾集團旗下的廣仁科技及利用外商赴大陸投資的英屬維京群島才眾電腦公司，在2014及15年以銷售CPU等電腦元件的名義，與才眾公司進行假交易，簽訂不實合約，才眾公司再持合約向大陸的中國農民銀行、中國建設銀銀行申辦信用狀。

大眾公司的出納李慧玲取得才眾公司的信用狀後，再連同假合約，向美商富國銀行台北分行申辦押匯，2年間共押匯32次，富國合計撥款約32億台幣給才眾公司，才眾再清償給中國農民銀行及中國建設銀行。

檢調發現，簡明仁是大眾集團的負責人，王繼賢曾是大眾集團的財辦主管，編製大眾集團及旗下所有子公司的財報，也曾是廣仁公司假交易時的登記負責人，李慧玲則是實際執行押匯的出納，都涉嫌違反《證券交易法》財報不實及偽造文書等罪。

此外，雖然才眾公司已如期清償大陸銀行款項，沒有造成銀行的損失，檢調仍朝《銀行法》向銀行詐財罪深入追查。

(中時 )