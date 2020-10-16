交通部16日傍晚表示，針對台中捷運烏日文心北屯線(綠線)履勘作業，交通部依據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，在台中市政府完成初勘作業，並將初勘所列缺失之「履勘前須改善事項」改善完成，併同相關資料報交通部派員履勘，交通部決定將於10月25日辦理履勘。

交通部說，辦理履勘作業過程包含：形式審查作業、履勘前置會議及履勘(含分組簡報、文件檢視、實地勘察、模擬演練、履勘總結會議)，履勘總結會議將缺失列為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」、「後續建議改善事項」等三大項，其中「營運前須改善事項」經臺中市政府改善後，並將佐證資料報請交通部核備，交通部始將依大眾捷運法第15條規定核准營運。

交通部提到，臺中市政府於109年8月24日將臺中捷運烏日文心北屯線初勘紀錄及履勘前須改善事項改善完成報告報請交通部履勘，交通部鐵道局於9月10日辦理形式審查，確認受檢文件資料準備狀態已備齊函報交通部後，而交通部於9月14日召開第一次履勘前置會議。

另9月14日有媒體報導，臺中捷運綠線6座土地開發車站沒有雙向逃生梯、讓旅客疏散到有高壓電軌道上及電扶梯當備用逃生梯等問題，以及履勘委員於第一次履勘前置會議，提出「列車妥善率、穩定性測試報告、機電系統查證與確認報告，轉乘標誌、列車運行計畫」等內容，須請臺中市政府釐清及補充說明，會議後由各分組履勘委員分別於9月19日、9月20日、9月23日至現場勘查6座土地開發車站逃生動線，並再擇期召開第二次履勘前置會議。

交通部指出，履勘委員於現場勘查時，逐站檢視6座土地開發車站緊急逃生動線及相關設備，臺中市政府亦提供各車站防災計畫核可函、各車站消防檢查核可函及各車站消防防護計畫核可函予履勘委員檢視確認。另臺中市政府於9月22日函送第一次履勘前置會議各委員提出各項意見與補充說明資料，經履勘委員檢視後，交通部於10月14日召開第二次履勘前置會議，會議結論為「履勘委員皆同意進入到履勘」，因此，交通部將於10月25日辦理履勘。

交通部說，尊重履勘委員所提專業意見，在確保營運安全無虞原則下，協助臺中市政府辦理營運前各項準備作業，盼能提供安全便利捷運服務。

(工商 )