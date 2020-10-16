邵姓男子16日中午謊報在高雄小港機場放置炸彈，遭警方送辦且查出是累犯，謊報官司尚未定讞又犯案。一審精神鑑定結果建議法院對邵男實施「監護治療」1年，但法官認為短期無再犯可能未施行，沒想到邵男疑似又刻意不服藥、躁症發作犯案。

邵男今年7月才因2018年11月在小港區麥當勞內打110謊報小港機場有炸彈，遭高雄地院依民用航空法判拘役30天、可易科罰金。該案目前上訴至高雄高分院，16日上午9點30分開庭審理。警方懷疑，邵男疑似出庭後精神不穩，情緒不佳之下又打電話謊報機場有炸彈。

一審判決指出，邵男領有身心障礙證明，今年5月才經私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院鑑定罹患「情感性思覺失調症」，案發當時應處於「躁期」發作。

但院方強調，邵男因長期不按醫師指示服藥，才導致病情多次復發，他甚至會自行叫救護車急診、還要求安排住院，可見具有相當的病識感，認知及現實判斷力應尚未達到極度受損的程度。

院方當時也建議法院「監護治療」1年，避免病情反覆復發及再犯可能性。但法官考量邵男惡性尚非重大，且依其前案紀錄表判斷短期應無再犯可能，最後才沒有對其實施監護。沒想到謊報炸彈案二審還在審理期間，邵男便固態萌發，讓警方傷透腦筋。

(中時 )