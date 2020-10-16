第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程 榮獲新北政府公共工程優質獎(圖/新北消防局提供)

新北市政府辦理109年度公共工程優質獎評審，在本市各機關踴躍報名下，本局提報「第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程」參加建築類第2級工程評選，在競爭激烈之下，本局攜手與設計、監造、 施工廠商共同努力合作榮獲佳績。

中和為新北市人口第三多的行政區，在全國所有鄉鎮市區之中，人口數高居全國第五，且與永和區關係密切，為雙城區關係，早期以農業、礦業為主，1961年左右開始發展工商業，目前已成為人口稠密且高度開發區域，原第七大隊暨中和分隊廳舍因基地基礎結構不穩，雖曾於101年進行地盤改良工程，仍有建築地基逐年沉陷問題，且廳舍老舊、不敷使用，為發揮整體救災統合效能，亟需規劃重建，並將大隊、分隊及特種搜救大隊一併規畫，以大幅提昇救災救護效能及服務品質，確保民眾生命財產安全。

新北市是全國人口最多的直轄市，近幾年環境丕變，致使災害類型更趨複雜，故為提升災害搶救功能，市府持續辦理消防廳舍新建計畫，使人員、技能、硬體設施皆齊備，以利有效發揮整體防救災救護統合效率。

今本局榮獲新北市政府公共工程優質獎第2級距優等首獎，更是對此工程品質之肯定，且提供同仁備勤休憩良好的環境空間，在市長的領導下讓新北市成為安居、安全、安心之三安城市。

(中時新聞網)