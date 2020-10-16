中天新聞台面臨換照審查，國家通訊委員會（NCC）創下成立15年以來，首度因電視台換照召開聽證會，國民黨立委洪孟楷今表示，政府用換照方式進行言論審查，這是過去沒想到的，不論是否喜歡中天新聞台的內容，都應該捍衛新聞自由，沒有台應該被關，我們必須保障可貴的言論自由。

針對NCC即將針對中天新聞台換照招開聽證會，洪孟楷說，這是NCC創立15年來從來未曾發生過的事情，現在政府用換照方式進行言論審查，這種過去無法想像的是，現在卻是進行式。

洪孟楷以自身為例，過去不論任何媒體邀約，只要時間能配合，他都樂意前往，像是年代、東森、中天、民視、三立等頻道，都有他的蹤跡，即便每家新聞媒體，對於新聞、節目、立場各有不同，但台灣社會就算不認同，都可以包容，這是最珍貴的力量，這才是真正的民主，台灣多元民主完整的全貌。

至於有人認為關中天是基於國家安全考量，洪孟楷說，如果真的涉及國家安全問題，請國安會拿出真實證據，有證據就法辦，沒證據就不要故意影射，不是放任NCC處理，這不合邏輯。

洪孟楷強調，沒有台應該被關，捍衛台灣的言論自由，我們一起努力，中天新聞台加油，未來如果有任何綠營的台要被審查，他也一定會用同樣的標準出來捍衛，這是大是大非的問題，不容忽視。

(中時 )