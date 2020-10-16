大葉大學觀光餐旅學院副院長葉忠興(右一)頒獎給大專組優勝隊伍。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

華南高商到大葉大學參加觀光精英盃全國遊程設計競賽中區初賽，三支隊伍都晉級決賽。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

這樣玩、最好玩！全國規模最大的遊程賽事「2020觀光精英盃全國遊程設計競賽」中區初賽在大葉大學登場，吸引許多餐旅科系大專院校與高中職學生組隊參加，由專業導遊、旅行業者等專家擔任評審，嘉義華南高商觀光科3支隊伍全獲優勝、晉升決賽，成為大贏家。

大葉大學觀光系副主任汪祖慧表示，今年遊程設計競賽邁入第九屆，響應觀光政策，國內旅遊組主題為「地方創生」，來台旅客組則是「脊梁山脈旅遊」。最後大專組由海洋大學、大葉大學、嶺東科大、中興大學、育達科大、南華大學、環球科大、建國科大晉級；高中職組由華南高商、明德高中、水里商工、嘉義市興華高中、君毅高中等晉級。

華南高商羅思婷說，參賽成員發現，受到新南向政策影響，東南亞國家中，馬來西亞來台旅客人數最多，針對馬來西亞觀光客介紹台灣好吃、好玩、好看的景點與行程，很開心如願晉級。明德高中林宣萱則說，競賽因疫情延期到10月才辦，他們也從高二準備到高三；組隊參加「脊梁山脈旅遊」組競賽，設計的行程都實地去踩線、場勘，再不斷修正，希望能把台灣的美麗介紹給外國旅客。

全國遊程規劃設計協會理事長鍾任榮指，這項競賽每年都吸引數百支隊伍參加，全台各地學生藉由參賽、確立職涯目標，在觀光產業發光發熱。大葉大學觀光旅遊學系擁有一流師資、設備，更積極結合產業，理論與實務並重，提升就業競爭力，與協會理念不謀而合，因此今年中區初賽特別與大葉合作。

大葉大學觀光餐旅學院副院長葉忠興表示，遊程設計不只是把行程排出來跟導覽，也需要數位媒體輔助宣傳，觀光系首創「數位媒體設計行銷」模組課程，教學生攝影、製作影片、經營網頁媒體、虛擬導覽等數位科技應用，提升學生數位行銷能力與就業競爭力。

(中時 )