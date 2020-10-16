壽險業首例，投資產業人才培育中心。國泰人壽16日宣布，與永聯物流開發共同成立專案公司，標下台北大學舊稱中興法商的校區，將以四年時間、總投資成本45億元，重建成總面積逾1.5萬坪的複合式商用大樓，其中有產學合作中心，將引進企業、新創業者與台北大學合作，為企業預約適合的人才。

這家專案公司是經金管會核准的專案投資項目，由國壽占股99％，永聯物流開發占1％，承包下台北大學的「建國校區產業研發中心BOT案」，未來也由此專案公司負責營運產學合作中心，建立企業與台北大學合作的平台。

國壽的專案公司每年要付給台北大學的地租及權利金折現後約16.775億元，加上興建金額，預計將投入45億元，但國壽發言人林昭廷表示，大樓會出租給需要人才的企業、新創業者，預估年化投報率（IRR）在4％以上。

這塊土地位於建國北路與民生東路交會，現在是台北大學的建國校區，亦即舊有中興法商學院，占地近4,003坪，鄰近國壽的民生建國大樓，未來預計重建成總面積1.5萬坪以上、12層樓高的新大樓，國壽表示，這附近幾乎已無大型土地釋出，新大樓未來會作為有意與學校資源結合、產學合作的企業及新創業者進駐，也不排除發展成新的金融科技基地。

(工商 )