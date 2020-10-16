公視台語台電視電影《芎蕉園的秘密》16日在高雄舉行開鏡記者會，包括周美玲導演及演員陳妤、劉倩妏、孫綻、徐宇霆出席。該劇探討性別與政治，女主角陳妤首次演同志，除了參考相關書籍做角色功課，她刻意剪短頭髮，還私下約劇中曖昧「女友」劉倩妏去看展覽，她讚劉倩妏親切敬業、也願嘗試肢體接觸，讓她對戲起來很有安全感，盡情投入表演中，笑說「讓我能好好設定我的帥度」。

劉倩妏本身是馬來西亞人，這回「本色演出」，劇中飾演馬來西亞僑生，她驚喜說「我來台灣拍戲4年，第一次有人找我演馬來西亞人」，也因角色設定是外國人，減輕不少講台語的壓力。她坦言因疫情關係，自3月來台後再也無法返回馬來西亞，錯過和家人共度中秋節的機會，有點想家。

孫綻本身是高雄人，他為戲去了解相關史料，看完劇本後震撼到睡不著覺。孫綻劇中飾演陳妤的哥哥，他現實中也是大哥，底下有2個弟弟2個妹妹，巧的是陳妤外型神似他大妹，讓他相當入戲，甚至看到有人推陳妤，心中怒火立刻升起。徐宇霆劇中為了要拉同學入黨，刻意和同學混熟，但現實中他從小習武，不太跟同學往來，被問到期待與哪個角色對戲？他哀怨說「沒有，因為大家都討厭我」。公視台語台2021預計推出4部電視電影。

孫綻劇中飾演陳妤的哥哥。（公視台語台提供）

徐宇霆飾演職業學生志祥，在大學中鼓吹同學入黨，個性亦正亦邪讓人難以捉摸。（公視台語台提供）

導演與主要演員一起祈求拍攝順利。（公視台語台提供）

(中時 )