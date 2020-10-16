近年來，北捷旅客違規案倍增，其中最嚴重的就屬「逃票違規」，對此，臺北捷運公司自19日起，將推動「打擊逃票專案」，針對運量大的重點車站派員加強查緝，如查獲違規入站，將依「大眾捷運法」規定要求補繳當趟車資，並要求繳交50倍的違約金，或新臺幣4,500元的罰鍰。

北捷指出，「打擊逃票專案」自19日起，將不定期加強派員查緝西門站、龍山寺站、淡水站、板橋站、忠孝復興站、台北車站等重點車站，任何尾隨進出車站，或冒用不符身分的車票搭車，都是觸法行為，呼籲旅客勿以身試法，遵守購票搭車規定，並以正確方式感應車票進出車站，共同維護大眾乘車權益。

北捷指出，全線系統採自動化閘門收費，進出車站閘門時，請將票卡輕觸感應區，留意票卡感應成功的「噹」響音及螢幕顯示的綠色通行箭頭，並與前方旅客保持適當距離，如有車票無法刷進或刷出情形，請立即洽詢站務人員處理，切勿存僥倖心態，以免得不償失。

北捷說，19日起更會不定時派出「站務人員」及「稽查人員」，不定時的在各車站稽查、取締旅客違規使用票卡行為，一旦發現有違規事實即依大眾捷運法取締，北捷對於違法逃票行為絕不寬待，誓言要杜絕所有不法行為。

(中時 )