疾病管制署10月16日下午宣布，因為今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，17日起，暫緩無高風險慢性病的50歲至64歲成人接種作業，65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，且接種地點不限戶籍地，可跨縣市施打。

苗栗縣政府衛生局指出，自10月5日開打至10月14日止10天，全國流感疫苗已施打273.6萬劑，疫苗使用率45.3％，苗栗縣流感疫苗至今，也已施打超過6.8萬劑，疫苗使用率約達50％，但陸續有近4.2萬劑的學生族群尚待接種，整體疫苗量非常吃緊。

衛生局表示，今日經疾管署諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒等，主要流感高危險族群優先接種。

衛生局長張蕊仙表示，目前流感尚屬低度流行，且經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。目前預估台灣的施打率可望達到群體免疫的門檻，其他民眾其實無須過度擔心。

衛生局再次提醒鄉親，仍應該從防疫的基本措施做起，才能減少罹患傳染病，勤洗手、戴口罩、保持室內空氣流通，並呼籲禮讓65歲以上長輩及幼兒接種，如對流感疫苗接種或流感防治措施有相關疑問，請參閱疾管署全球資訊網(https：／／www.cdc.gov.tw) ，可洽衛生局防疫專線037-558101或各轄區衛生所諮詢。

(中時 )