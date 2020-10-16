大立公司未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 18:592020/10/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（16）日表示，針對大立高分子工業公司（4716）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，大立公司於109年6月29日董事會通過第四屆薪酬委員聘任案；於109年8月7日董事會通過變更發言人案及5億元額度內投資興建智能工廠計畫案，惟該公司皆未依處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年10月7日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反處理程序之規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #大立 #櫃買中心 #未依規 #違約金 #發布重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康友-KY違反資訊申報規定 處3萬元違約金 17:322020/10/16 財經 木柵等3處社宅聯合招租，10／16-18開放參觀 16:332020/10/16 區域情報-台北 大同公司派阻市場派開股臨會接連受挫 盼地院核准大同假處分申請 09:232020/10/16 財經 仍有1萬3000餘人放無薪假 這行業佔比最多 12:482020/10/16 生活 旅客逃票連年倍增 北捷將嚴格打擊 最高懲罰50倍 18:562020/10/16 生活 「驚世夫」王世均認罪 用周杰倫名義詐300萬 判刑4個月 13:562020/10/16 社會 國軍東沙包機 港民航處指台灣取消請求 16:122020/10/16 政治 外資逆勢買超 13檔有看頭 04:092020/10/16 證券．權證 立榮東沙軍包機被折返 嚴德發：周邊海域共軍沒軍演 14:232020/10/16 政治 香港飛航情報區告知危險 20年來第一次 立榮東沙軍包機被折返 04:092020/10/16 政治要聞 財經熱門新聞 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 要聞 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 狂言打造製造業超級強權 川普：他輸了 大陸將擁有美國 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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