櫃買中心今（16）日表示，針對大立高分子工業公司（4716）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，大立公司於109年6月29日董事會通過第四屆薪酬委員聘任案；於109年8月7日董事會通過變更發言人案及5億元額度內投資興建智能工廠計畫案，惟該公司皆未依處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年10月7日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反處理程序之規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

(工商 )