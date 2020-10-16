「台灣國際智慧能源週」16日閉幕，今年雖受到疫情的影響，但綠能產業在政府政策支持及內需市場增溫之下，仍成功吸引共123家廠商參展，使用500個攤位，展覽三天共有超過13,000名相關業者參觀，觀展人數較上屆成長14.6％，為歷年新高。

每年參展均為展場吸睛焦點的台灣太陽能大廠元晶，今年除展出熱銷的神盾太陽能模組外，也展出採用透明背板的雙面模組及新世代大尺寸電池產品，現場吸引眾多國內參觀者洽詢。公司表示，秉持根留台灣的原則，持續在台投資。本次展覽除眾多國內專業買主參與，也吸引多家投資機構洽商，顯示太陽光電產業整體發展前景看好。

台灣首座商轉之離岸風電場開發商「上緯新能源」表示，該公司除台灣率先進入商業運轉的海洋風電(Formosa I)，以及預計於2021年完工的海能風電(Formosa II)外，將在苗栗外海進行總裝置容量達4.4GW的大型開發計畫Formosa 4，期望透過本地的大型開發計畫，壯大在地供應鏈，持續深耕區域綠能開發。本次參展除擴大上緯新能源品牌曝光，更希望藉此機會接觸更多有意投入再生能源產業之優秀人才。

本年度展覽特別舉辦多項線上活動，包括「線上採購洽談會」媒合22家台灣廠商與來自波蘭、西班牙、保加利亞、東協及中東等13國共16位買主進行共49場商談，協助台灣業者突破時間與空間的限制，開拓海外商機。而「展中新品直擊(Live Tour)」發布20支廠商於展場所展示的最新產品與技術影片，以全英文對談訪問使國際業者獲得第一手資訊。

(工商 )