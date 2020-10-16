台灣20～24歲的青年族群，失業率竟高達12.56％，主要原因這個年齡的青年族群初入職場就「卡住」了！勞動部分析，青年族群發生三個情境，包括「待遇不符期望」、「找不到想要做的職業類別」、「專業技能不符」。

得勝者教育協會對此指出，大學院校內部雖然多設有職涯輔導單位，青年求職者普遍對職場環境與薪資條件認識不足，也相對缺乏職涯規劃，花旗基金會支持的「青年就業發展A計畫」，讓協會原本就在研發的平台工具，有了更確切的實用對象，具職場經驗、專業能力且有愛心的職涯導師，作到一對一的方式提供職場新鮮人完整而深度的陪伴與協助。

花旗基金會長期關注青年就業與職涯發展，以及全球經濟發展等相關議題，應是社會未來中堅的青年族群，一旦失業問題遲未獲得改善，不僅造成人力資源的損失，長期而言更將對社會和諧與國家經濟造成負面影響。

花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，台灣社會新鮮人不乏需要協助的對象，甫能順利從校園跨入職場，花旗基金會與得勝者教育協會於2018年9月起共同合作執行『青年就業發展A計畫』，兩年來協助近300位年輕人順利找到工作機會並穩定就業。

「青年就業發展A計畫」涵蓋：「職業適性評量」協助青年釐清與找尋職涯方向，並透過「專案輔導機制」從履歷撰寫、面試技巧演練，以期增加年輕人求職自信心與面試成功機會，更重要的是「就業陪伴」，青年到職後仍由職涯導師持續陪伴三到六個月，幫助學員通過試用期、適應職場生活。

得勝者教育協會理事長黃臺珠表示，由於協會成員多是退休教職人士，仍有各校的連繫與互動，扮演正規輔導體系的補充角色，近二年來透過「青年就業發展A計畫」的資源挹注，讓更多青年學子能及早探索、發現個人職涯目標進而設定個人發展計畫勇敢追夢。

黃臺珠說，此計畫執行過程中，發現部分青年學子，除了本科學能外也發展出其他職業技能，並利用『得勝者創新服務平台』為媒介與職場進行第一次接軌，合作過程中遇到問題，即有專業的師資進行諮商引導，適時陪伴鼓勵順利接軌職場穩定就業。

(工商 )