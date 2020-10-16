據共同社16日報導，日本自民黨「新國際秩序創造戰略總部」（總部長為政務調查會長下村博文）16日在黨總部召開會議，報告了中期彙總。鑑於日本經濟安保國家戰略受美中對立的巨大影響，中期彙總的核心內容為要求制定「經濟安全保障一攬子推進法」。執政自民黨將於年內彙總建議並向政府提交。

擔任主席的稅制調查會長甘利明強調，「提出建議後將在政府的所有政策中融入經濟安全保障的觀點」，主張有必要健全一攬子推進法。

中期彙總考慮到中國指出，「數位監視型和國家資本主義型的新國際秩序正在抬頭。」其中還寫明，將主動擔負國際標準的形成工作，「在公正的規則下最大限度確保國家利益」。

作為健全法律的探討課題，中期彙總中列出強化政府的國家安全保障局（NSS）經濟班等提升情報收集能力、創設規定民間人士接觸尖端技術信息資格的「安全許可制度」等。

此外，中期彙總還提及在下一代移動通信規格「6G」領域通過推出全球首款產品形成國際標準，以及強化對境外資本參加防衛設施與核電站週邊土地交易的限制。

(中時 )