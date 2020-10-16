共機又擾台，為打消耗戰？國防部證實，昨天15日晚間與今16日上午共軍運8反潛機各一架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。知情人士透露，其實共機20小內來了3次。

共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日在立法院表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

嚴德發並指出，國軍近期在西南、東南海空域都有聯合海空操演，屬於年度計畫性操演，也要藉此呼籲中共當局節制，共同維護台海和平安全，不要改變、破壞現狀。

知情人士今表示，除昨天晚間及今日上午，今天下午，解放軍空軍又再派一架運8反潛機進犯我西南空域，國防部絲毫不敢大意，同樣派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離。

知情人士指出，大陸軍機近期頻頻擾台，造成台海兩岸不平靜，不排除是藉兩岸關係轉壞之際，藉演習驗收成果，另一原因是為打消耗戰。

(中時新聞網)