桃園市議員朱珍瑤指市府建築管理處未依「營建剩餘土石方管理自治條例」中規定，質疑建管處為業者護航。（賴佑維攝）

桃園市議員朱珍瑤指市府建築管理處未依「營建剩餘土石方管理自治條例」中規定，收容處理場所外緣地界與住家5戶以上，水平距離應該小於150公尺。但她查閱空照圖，發現桃園不少土資場鄰近住戶密集，除要求建管處處理，也要求政風單位調查有無弊案。

桃園2006年頒布《營建剩餘土石方自治條例》，規定土資場方圓150公尺內不得有超過5戶以上住家、古蹟、醫院、學校等，朱珍瑤發現桃園在2005年至2012年間共設立12家土資場，部分已逾5年期限、展延1至2次，但攤開營建署委託中央大學執行的空照圖，卻發現12業者幾乎都鄰近住宅區，她甚至點名6家明顯違法。

不過當時建管處回應，無法單憑議員提出空照圖判認12家業者違反有關150公尺規定。現有場所多位於工業區。新設合法住家對土資場設置、展延，依循不溯及既往原則。12家業者於設立及展延時，都有委請測量技師專業簽證。

朱珍瑤後來請地政局套圖調查，發現鄰近確實許多住家，要求建管處7天內提出12家實測報告，若發現處理場之技師簽證不實即移送法辦、7天內查明逾越核准範圍營運之廠商並依法辦理，也請政風處7天內專案查明此案。

對此建管處長邱英哲說，經過議員質疑後，有調圖發現，申請設置當年若沒有5戶住家，後來縱使搬來5戶住家，也應維持法律的安定性，不應以「後來才搬來的住戶」而要求原本合法設置的土資場關門，更何況該等土資場附近大多是「違建」而非「合法建築物」。

邱英哲說，不管是縣府年代或升格後的市府，均認為應依土資場設置當年的設置條件為準，法律並不保障「違建」房舍之權益，若認為法規不清楚，建管處願意啟動修法，但修法前後的法律認知一致，仍不會保障違建。邱更說，如果不服市府的法律認知，歡迎循訴願、訴訟程序提告，若市府輸了，就撤照。

朱珍瑤批，9月8日召開記者會，質疑建管處放水，要求建管處提出資料，建管處卻不給。她提出地政局套圖後，建管處才說他們也有類似資料。她說，如果建管處有，為什麼不提供給議員，她抨擊，此舉是藐視議會、藐視議員監督權力。

朱也說，自治條例中，是以「門牌號碼」認定住戶，但邱卻自行解釋違建住戶不算，她說，違建住戶很多是早年根本不需要發照時就興建，這些可憐的住戶也不敢跟土資場對抗。她更批，建管處為業者護航，還要議員提告，將提出臨時動議，請市府組專案小組調查。

(中時 )