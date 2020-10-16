桃園市中壢區一名患有失智症的盧姓老翁，因想向家人證明自己還有能力找到回家的路，15日下午獨自騎機車外出，卻不慎迷路越騎越遠，一路騎了25公里到觀音海水浴場。體力透支的老翁癱坐在路旁，被巡邏經過的員警發現，將他帶回派出所查詢身分協助找到家人，讓老翁得以平安返家。

大園警分局觀音分駐所警員姜彣勳、郭政達於15日下午，巡邏行經觀音海水浴場附近時，發現一名老翁倚靠著機車癱坐在路旁，員警見狀立即上前關心，但老翁已體力透支幾乎無法言語，員警擔心老翁的身體狀況，便先將他帶返所休息及查詢身分。

老翁表示，自己有失智情形不太記得路，家人擔心他會走失，便限制他出門，如有必要外出家人也會要求陪同，讓他自尊心受創，覺得大家都看不起他，因此想要證明自己出門後，還是有能力找到回家的路，所以才會獨自騎車外出，沒想到仍舊迷路，自己也覺得很慚愧。

員警聯絡其太太前來接人，老翁原本還有點賭氣不想回家，員警便向老翁溫情勸說，表示家人都是基於關心的立場，沒有看不起他。老翁最後終於打開心房，接受家人的作法，與太太一同返家，老翁臨走前也不斷向員警道謝，表示有警察真好。

(中時 )