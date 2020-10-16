民航局標準組組長林俊良 升任副局長 19:142020/10/16 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因為航港局局長郭添貴轉任高雄市副市長，引發相關單位一連串人事異動，在航政司長葉協隆升任航港局局長後，遺缺由民航局副局長何淑萍調任，何淑萍本月15日上任，遺缺由民航局標準組組長林俊良同日升任，標準組組長遺缺則由副組長喻宜式升任。 近十年海空運主管機人事更迭快速，有關官員升遷機會很多，這次航政司終於出現首位女性司長。十多年前航政司因為有司長缺都是由交通部路政系統主管調任，以致多位優秀的司內官員，像是空運組組長李彌、技正包嘉源、航政司副司長江建琴等都是提早退休。 (工商 ) #航港局 #郭添貴 #林俊良 #民航局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民運動會台中市代表隊 首日勇奪3金3銀2銅 15:102020/10/16 體育 百歲21號蒸汽火車 進廠修修臉 04:092020/10/16 地方新聞 福斯商旅全新T6.1 接單開紅盤 09:452020/10/16 財經 帛琉旅遊泡泡方案 交通部下周五將提計畫 13:212020/10/16 生活 是德科技獲高通採用 加速開放式RAN介面設計 19:132020/10/15 財經 足球教練簡盟恩 立「足」台灣 09:002020/10/16 旅遊 對陸高標準 台商二採陰判確診 04:092020/10/16 生活新聞 林德宇批國慶贈品出現中國貨 黃國榮：委託辦理機關疏失 18:472020/10/15 生活 陸海軍陸戰隊司令 亮相央視新聞 04:102020/10/15 焦點新聞 269萬起 Sedan、Coupe 與 Estate 共 10 種規格，小改款 Mercedes-Benz E-Class 家族發表！ 09:362020/10/16 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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