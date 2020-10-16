因為航港局局長郭添貴轉任高雄市副市長，引發相關單位一連串人事異動，在航政司長葉協隆升任航港局局長後，遺缺由民航局副局長何淑萍調任，何淑萍本月15日上任，遺缺由民航局標準組組長林俊良同日升任，標準組組長遺缺則由副組長喻宜式升任。

近十年海空運主管機人事更迭快速，有關官員升遷機會很多，這次航政司終於出現首位女性司長。十多年前航政司因為有司長缺都是由交通部路政系統主管調任，以致多位優秀的司內官員，像是空運組組長李彌、技正包嘉源、航政司副司長江建琴等都是提早退休。

(工商 )