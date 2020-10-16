台中市民蕭美珠說，她有資格接種公費流感疫苗卻「沒得打！」，感到很失望。（張妍溱攝）

衛福部長陳時中16日宣布，將暫緩無高風險慢性病50至64歲成人公費流感疫苗接種；台中市衛生局表示，將配合中央政策實施，暫以6歲以下、65歲以上市民為優先對象。

台中市衛生局表示，下午緊急召開局內會議並與各醫療院所聯繫，提因應對策，目前流感疫苗撥補有限，將配合中央政策實施，全市27區衛生所維持每日施打數量以60劑至350劑為目標。

台中市民蕭美珠說，她今年滿54歲，有資格接種公費流感疫苗卻「沒得打！」，且好不容易排到社區站接種流感疫苗的通知，到現場卻突被告知暫緩施打，消息來得太突然，她無法接受，尤其新冠肺炎影響，大家都提升自我保護力的觀念，希望中央儘速採購流感疫苗，認為政府應對人民要有誠信，不要到最後失信於民。

台中市南屯區1家小兒科醫師施勝桓指出，今年公費疫苗施打熱烈，開打以來每日逾50人施打，自費疫苗15日全數打完，已聽聞不少診所的自費疫苗已用罄，目前採購國外疫苗，即使1劑1300元，何時到貨？會不會有貨？一切都是未知數，目前有錢也買不到，根本「1劑難求」。

(中時 )