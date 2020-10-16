自從3月起疫情延燒迄今仍未落幕，海外旅遊計畫始終遙不可及，就連馬來西亞也宣布解封時間延至2020年底，信義房屋馬來西亞（簡稱：信義大馬）看到客戶因各國嚴守跨境制度無法親身考察投資標的，特別推出「信義大馬到你家」線上考察服務！

信義房屋推出「信義大馬到你家」線上考察服務！(圖/業者提供)

馬來西亞目前仍是東南亞最被看好的國家，根據《全球房地產指南 Global Property Guide 》針對亞洲房地產銷售評分，馬來西亞是少數拿到四顆星的國家，獲得最值得投資的評價。「宅在台灣」知名地產部落客宅妹表示，一聽說信義大馬推出這項服務後，非常想體驗看看，只要與台灣的信義大馬業務聯繫，公司就會派專人到府為客戶解說，接著透過即時視訊與馬來西亞同仁連線，透過鏡頭介紹周邊環境、個案格局、說明消費者海外置產最在意的大小事，讓客戶在家彷彿親臨現場，沒辦法出國賞屋也能身歷其境喔～

透過與信義大馬仲介聯繫，即會有專人到府解說。(圖/業者提供)

深入了解發現，以首都吉隆坡蛋黃區敦拉薩中心(TRX)附近的生活圈來看，2房約24坪左右的預售屋，總價約新台幣700~1,300萬元，類比台北信義計畫區2房產品的高價，性價比高出許多，且吉隆坡交通及生活機能兼具，附近有捷運及輕軌行經，鄰近雙峰塔、巴比倫商場、KLCC購物廣場，周邊的物件很受海外置產客歡迎。

可即時視訊與馬來西亞連線賞屋。(圖/業者提供)

而「信義大馬到你家」線上考察服務，只要客戶位於新竹以北，都可前往客戶指定地點，詳細解說海外投資置產需注意的事項，包含馬來西亞總體經濟狀況、匯率風險、產權類型，及首都吉隆坡重大建設、周邊環境、市場行情等，量身打造客製化服務，等於將以往大型說明會的形式改為一對一到府服務。

透過鏡頭介紹讓客戶了解欲投資置產的物件現況與優勢。(圖/業者提供)

除了一對一到府服務之外，即時由位在馬來西亞的業務同仁以及建商在指定地點視訊連線，零時差、零距離，且隨時可由信義大馬駐吉隆坡同仁直接前往各大銷售中心及商圈、捷運站或其他發展建設即時視訊連線，如此多方嚴謹、即時的線上考察，直接讓客戶了解欲投資置產的物件現況與優勢。

宅妹對這次零飛行、零時差的體驗覺得很不錯。(圖/業者提供)

宅妹體驗完的心得是，不用特地飛一趟，真的是滿輕鬆的！由當地業務實地帶看賞屋及解說，一對一服務輕鬆賞屋也不失臨場真實性，而且零飛行、零時差，對於想要投資海外房地產的朋友，是一個很不錯的辦法。

信義房屋馬來西亞總經理李杰峰表示，信義大馬合法成立，在當地培養業務及物管團隊，以信義房屋的高標準為客戶制定客製化線上考察服務，有別於其他台灣同業，｢信義大馬到你家｣線上考察也不是只看漂亮的展銷中心，而是會讓客戶看到購買的海外房產所在的商圈及區域發展狀況，更是提供客戶嚴謹、安全及高標準的服務，也是這項服務最大的特色。

實地走訪讓客戶看到購買的海外房產所在的商圈及區域發展狀況。(圖/業者提供)

信義大馬仍堅持每個建案都製作詳盡的不動產說明書，秉持嚴謹且合法的程序，結合台馬兩地團隊合作，讓海外投資置產的流程更順應時勢、貼近客戶需求，持續將馬來西亞置產的優勢及發展帶給國人，以產業一貫高標準的規格為消費者把關。

(中時新聞網)