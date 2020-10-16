峮峮轉貼成長文。（圖／翻攝自qun_04 IG）

峮峮上月認戀小鬼。（圖／中時資料照片）

「小鬼」黃鴻升上月16日在家中猝逝，享年36歲，家屬25日為他舉行喪禮，以白色靈車載白色棺木送他走最後一程，火化成輕煙，長眠於陽明山臻善園。女友峮峮昨(15日)在小鬼離開人世一個月後轉發成長文，嘆：「所謂成長，就是把哭聲調成靜音的過程」。

小鬼上月突在自家被發現往生，生前和他傳出緋聞的峮峮首度認戀，坦言兩人在一起的每一天，自己都在想怎麼可能會這麼幸福，也驚訝怎麼會遇到這麼合得來的人，「每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你。」雖然兩人約會都待在家裡，但還是被拍到了，她便和小鬼態度同步，對戀情低調封口。

峮峮當時痛苦寫下，很抱歉破壞約定，不想再假裝了，決定大方承認交往，從小鬼靈堂開放到喪禮、火化儀式，峮峮都陪伴小鬼走到最後，正式送走男友後，峮峮上月底難過寫下：「雖然我還是無法相信，但是除了繼續往前走也沒有別的選擇了，畢竟...我還是要賺錢養家，最後，你還是那麽帥氣。」

峮峮昨轉發成長文，上面寫著：「終於明白了人生的苦和累要自己承擔」，將哭聲轉為靜音，成長就是將這些一一吞下，然後笑著說一句：「我沒事，沒什麼大不了的」，對這段文字有許多感觸，也表達了峮峮這一個月來的心路歷程。

(中時新聞網)