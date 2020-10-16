淡海輕軌藍海線第一期16日完成履勘，交通部履勘小組共提出18項須改善事項，其中被視作能否通車的「營運前須改善事項」有7項，主要是動線標示、大量人朝疏散計畫完整性等，新北市捷運局長李政安表示，捷運局最快月底完成改善送交通部核定，朝年底前通車目標邁進。

新北市捷運局指出，淡海輕軌第一期藍海線履勘作業分為土建、機電及營運3組進行，這次經履勘委員檢視旅客動線安排、司機員與行控中心通報機制及流程操作情形，這次都順利完成履勘委員指定得演練項目。

這次履勘委員共提出「營運前須改善事項計7項」、「一般注意改善事項6項」、「後續建議事項5項」，委員主要對於車站人行道長廊反光條、車站公車轉運指標不明等要求改善，另外也要求針對有許多觀光客的漁人碼頭站，在疏散計畫要要檢討各種情境、運能、人車動線。

李政安說，捷運局最快本月底就能完成營運前應改善事項，報交通部確認發給營運許可，年底前通車目標不變。

(中時 )