波蘭外館僱員染疫 外交部：人員分流上班 19:222020/10/16 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國駐波蘭代表處當地雇員，15日採檢確診新冠肺炎，外交部表示，駐處除已於第一時間通報當地衛生主管機關，並依規定對與確診者密集接觸人員實施14天居家隔離，辦公室也已進行全面消毒。駐處目前維持業務正常運作，人員將採分流及分區上班。 外交部強調，由於波蘭近來疫情不穩定，為落實防疫措施，以確保駐處同仁及公眾健康，駐處自本月16日起至30日，領務櫃台暫時將只處理緊急案件，有需要的我國僑民，可先以電話聯繫，以利安排服務。 (工商 ) #駐處 #外交部 #波蘭 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海鮮外交 採購友邦海鮮成長2成 14:122020/10/16 財經 帛琉旅遊泡泡 20人踩線團先行 04:092020/10/15 財經要聞 新北市公共工程優質獎得獎名單揭曉 表彰優秀菁英 16:412020/10/16 生活 印尼臺灣形象展 雲端相會覓商機 04:092020/10/16 投資理財 中國大陸入選聯合國人權理事會 外交部：中國無資格扮演領導角色 11:412020/10/15 政治 傳北京指示香港建制議員勿接觸五眼官員 12:592020/10/15 兩岸 美批陸坐視世界飢荒 陸外交部駁：世界人民的眼睛是雪亮的 17:202020/10/15 兩岸 搶救台灣高齡化危機 信託公會鎖定長照人員開班 15:122020/10/15 生活 疫情外送平台超夯 4月消費爭議平均每天就10件 11:052020/10/16 生活 體壇不平靜 高爾夫球王也染疫 04:092020/10/15 運動天地 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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