我國駐波蘭代表處當地雇員，15日採檢確診新冠肺炎，外交部表示，駐處除已於第一時間通報當地衛生主管機關，並依規定對與確診者密集接觸人員實施14天居家隔離，辦公室也已進行全面消毒。駐處目前維持業務正常運作，人員將採分流及分區上班。

外交部強調，由於波蘭近來疫情不穩定，為落實防疫措施，以確保駐處同仁及公眾健康，駐處自本月16日起至30日，領務櫃台暫時將只處理緊急案件，有需要的我國僑民，可先以電話聯繫，以利安排服務。

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