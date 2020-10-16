黃家門口仍有不少聲援者準備抗爭到最後一刻。（程炳璋攝）

鐵道局中工處長黃鳳岡對聲援者侵入工地危害安全的舉動，表示保留法律追訴權。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程最後兩戶已執行拆除行動，北區黃家因屬半拆戶，屋主黃春香主張保留樓梯供出入，鐵道局未接受，16日上午11時許正式開拆樓梯，黃家聲援者衝入屋內引爆衝突，另一批人北上交通部抗議，換來停工1天承諾，但命令下達時，黃家2樓以上樓梯已完成拆除。

鐵道局中工處執行黃家拆除作業已到第3天，黃家門口仍有年輕人與學生聚集聲援，訴求保留樓梯，等候地政單位鑑界，中工處態度強硬，執意拆除。

學生改採四處陳情方式求援，15日突襲台南市長黃偉哲公開行程陳情，另一批聲援者16日北上行政院交通部抗議，與警方發生拉扯，交通部下午鬆口下令停工1天。

鐵道局16日上午拆除進度已到樓梯部份，學生眼見樓梯不保，從前門直衝屋內，隔著封門鐵皮直呼「屋內有人，不要施工」引爆工人與學生衝突。

聲援者一度與工人互相叫囂，鐵路警察介入維護，屋主黃春香為了學生安全，也進到屋內要求停工，但拆除作業未曾停止。

鐵道局直到下午4時許收到命令暫停施工，黃家2樓以上樓梯已遭拆除，拆除作業初步告一段落。

中工處長黃鳳岡表示，鐵道局施工為期2個月，依法接管黃家，黃家聲援者多次破壞工地入屋，危及工地安全與工程進度，將保留法律追訴權。

(中時 )