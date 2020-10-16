台中市府實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、複層式露台等設施，將綠化植栽引入居家空間。（盧金足攝）

「鉅邑樹自在」是大雅區第一個通過台中市府宜居建築的建案。（盧金足攝）

台中市政府推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，建立新的綠建築基準，增進立體綠化品質，減少都市熱島效應，市府統計，每年大概有400個案件經由都市設計審議，如有一半案件申請垂直綠化設施、複層式露台的宜居設施，每案即可平均約增加100棵樹，共可增加2萬棵樹。

為打造有特色及生態理念的城市發展模式，市府去年發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施。

市府期盼經由政策引導將綠化植栽引入市民居家空間，增進鄰里關係與互動，逐步提升整體居住環境品質，打造台中成為宜居城市。

讓建築外觀形塑台中都市景觀！「自然節能」、「環境永續」的觀念，已成藝術設計及文化領域的發展關鍵字，建築界綠態設計時勢所趨，突破建築思維的米蘭「垂直森林」、到新加坡的「城市花園」概念，世界進入綠態建築新時代。

台中房市近年的建築設計，許多建商開始強調對自然生態的還原，「鉅邑樹自在」副總李鴻育表示，大雅的綠色建築家鉅邑建設，別於多數重劃區的宜居建築個案，在生活機能完熟的大雅市中心，推出別出心裁的首座宜居建築「鉅邑樹自在」，獲科技新貴客群的青睞。

「要蓋自己願意住的房子」，李鴻育說，興建全齡化的社區，有全家大小都可以在社區散步休閒的綠地，小朋友的遊戲空間，居家規畫中島餐廚設備，不只對女主人來講是非常舒服的，對喜歡美食，喜歡做菜的人，也是一個品味料理，大展身手的空間。

響應台中市府的宜居城市的綠化政策，特別在中庭種植數十種樹種，一年四季都有不同大自然風情，連大廳都可以引景入室，坐擁綠意的視野，露台有如一座美麗花園，空氣可以對流，芬多精就在自家輕鬆享受。

呼應與自然共榮的全球建築思維，「鉅邑樹自在」規畫跳島式的綠態露台，李鴻育表示，打造社區成為樹海，公設規畫兒童遊戲室、健身房、交誼廳、閱讀室、宴會廳，吸引很多當地客層，中科的科技新貴、自營商與企業二代，屬意宜居生活環境，綠化景觀打動很多人的心。

台中市府統計，每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請垂直綠化設施、複層式露台的宜居設施，每案即可平均約增加100棵樹，共可增加2萬棵樹。

依內政部公布的《建築基地綠化設計技術規範》，一個建案約增加6噸固碳量，估計約可增加1200噸固碳量，如果一座鄰里公園種200棵喬木計算，如此數量約可每年生產100座鄰里公園，降低空氣汙染及熱島效應，也能增進都市景觀，達到維護生態環境的效益。

(中時 )