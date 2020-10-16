法國政府為了維持達梭航太公司(Dassault )的產能，將採購新一批飆風戰機(Rafale)，至於舊的;飆發戰機如何處理？就廉價售給其他國家。克羅埃西亞就是法國售賣二手飆風戰機的對象。

空軍識別網(Air Recognition)報導，巴爾幹國家克羅埃西亞，正計畫更換老舊的MiG-21Bis戰機，正在國際市場詢問行情。得知此事後，法國國防部與克羅埃西亞接洽，表示自己有一批服役15年，但如今仍堪用的飆戰機可以提供。

10月14日，法國參謀總長列柯特雷將軍(FrançoisLecointre)證實，與克羅埃西亞的談判從去年9月就展開，當時法方表示可以提供12架飆風戰機，克羅埃西亞則還在思考是要買法國的二手貨，還是購買新的戰機，目前在國際的戰鬥機市場上，還有美國的F-16、瑞典的JAS-39可以選擇。

然而法國另一個談判團隊，也在向希臘推銷飆風戰機，並且進度還更快，在今年稍早已經完成談判，希臘同意購買法國30架飆風，其中18架新購，12輛二手，而希臘只需要付款18架新戰機的錢。

目前尚不知提供給希臘的12架戰機，是不是與向克羅埃西亞銷售的相同，列柯特雷將軍表示「他目前我還沒有這些飛機中隊的詳細資料」。不過談希臘合約時表示：「將飆風出售給希臘是一個巨大的成功。」

現在不知克羅埃西亞的意願如何，要是他們也選擇購買12輛二手飆風，法國空軍的情況可能會變得更加複雜，也就是他們必須出讓24架飆風戰機。目前法國空軍內的飆風戰機是149架，一次性少掉24架，可能會造成調度上的問題。

(中時新聞網)