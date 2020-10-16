天氣冷颼颼讓人凍不住，加上雨天的到來，更是讓人感到煩悶，不但如此，各種皮膚問題可謂是層出不窮，特別是雙腳，在與雨水接觸後，不少人又不甚在意腳部的清潔，進而使香港腳伺機而動。

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，香港腳除了讓腳底、腳背的皮膚脫屑外，嚴重時表皮還會糜爛，導致趾縫間流水流汁，既癢又痛，而不時散發出的那股異味，更叫人受不了。

不過，潘企岳說，其實，香港腳只是冰山一角。不少人被檢出香港腳時，身體其他部位也早被黴菌攻陷，較常見的是胯下、屁股及軀幹，至於脖子及臉龐也偶爾可見，這是因為患者在搔抓腳趾縫後，往往不自覺地去摸、去摳胯下、屁股等部位，使得這些地方也遭殃。

除了發出陣陣異味，惹人嫌惡而影響社交生活外，潘企岳最擔心的是老人、患有糖尿病、腎臟病及免疫機能疾病的慢性病患，因為這些人的免疫機能較差，一旦香港腳的傷口遭到病菌侵入而出現續發性細菌感染，就有可能併發蜂窩性組織炎，甚至惡化為敗血症而休克死亡。

因此，提醒所有的香港腳患者，一定要做好個人衛生清潔工作，盡可能保持腳部的清潔、乾爽，襪子的選擇，則以透氣且吸汗力佳的純棉材質為宜。

如果家人有人罹患香港腳，全家人最好不要光著腳在地板上走來走去，而應穿上個人專屬的室內拖鞋，避免黴菌在地板上傳來傳去，「一人得病，全家遭殃」，那就糗大了；另外，灰指甲及香港腳病患，應自備一支指甲剪，千萬別和家人共用，否則黴菌即可能透過這支指甲剪傳播到其他家人的指甲上，也會造成更多人感染。

香港腳人人嫌，卻也伴隨人類走過無數歲月，有人採駝鳥心態，不去理它；有人選擇泡醋、泡溫泉、擦優碘或用磨石磨去患部的壞死皮膚等偏方；也有人積極就醫。

潘企岳認為，香港腳如果不治療，症狀只會愈來愈嚴重，偏方則只能去除部分角質層，效果不佳，唯有積極尋求皮膚科專科醫師的治療，才是王道。

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(中時新聞網)