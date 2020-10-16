ITF台北國際旅展10/30日開鑼，台北W飯店線上旅展自即日起開跑，並至11月14日止，全館通用商品禮券、餐飲優惠券、SPA療程體驗券、客房住宿券，各項優惠48折折起。

台北W飯店今年推出全館通用商品禮券，並搭配滿額禮回饋，購買12,000元商品禮券再贈：2,000元商品抵用券乙張、餐飲折價七折券(酒精性飲品不適用)乙張、woobar塔可夜總匯雙人組券乙張、紫艷招牌烤鴨乙隻券乙張，以及the kitchen table周一至周四「玩味饗食」自助晚餐雙人券乙張，標榜總價值22500元。

W飯店年終線上市集特別推出住宿優惠，標榜只付5,000元即能享有8,000元的價值，直接現省3,000元。the kitchen table週五至週日「海鮮之夜」自助晚餐雙人券5組原價21780元，線上優惠價17800元。紫艷中餐廳精選雙人午餐套餐餐券五組(原價18,480元，線上優惠價11900元。)WOOBAR或紫艷酒吧任選四杯調酒組合券五組(原價9,240元，線上優惠價4440元。)

位在台北W飯店12樓的「AWAY紓壓艙」SPA，最受歡迎的「SK全方位淋巴循環單人療程90分鐘券」，療程單堂原價5,700元，線上市集優惠價3, 900元。深度舒緩療程「DAWN AWAKENING深層喚醒」筋膜護理90分鐘優惠券套票原價12,000元，線上市集半價6,000元。療程結束後還可到更衣室享受塑身烤箱、排毒蒸氣室、專屬淋浴室、高空花灑區、放鬆休息區和3種不同溫度的氣泡水療池。

(工商 )