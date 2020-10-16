今年6月迄今全臺降雨是自1947年以來第二少，也是1964年以來第一次無颱風侵臺帶來顯著降雨，且上半年梅雨季節期間降雨亦偏少，面對今年降雨異常情況，水利署已預為提早因應，自1月起定期邀集中央氣象局、農委會、科技部、地方政府、自來水事業單位共召開約61次會議，並持續依水情滾動檢討各水庫出水管控及採取強化區域調度、水庫總量管制、加強灌溉管理、施做人工增雨等措施，順利完成109年一期稻作供灌及確保公共用水穩定供應迄今。

水利署指出，至於109年二期稻作，因應水庫蓄水仍需考量枯水期民生用水需要，目前農委會農田水利署各管理處均已加強農業節水灌溉管理，由各工作小組依每日降雨情形適時調整配水，除儘量維持多數農業稻作生長外，亦可將水源儘量蓄存於水庫；各科學園區管理局、工業局及加工出口區管理處已持續督促所轄園區廠商工業自主節水5%以上；地方政府已開放提供65處水資源回收中心放流水供次級用水使，合計可供應約每日42萬噸，其中板新至台中地區計34座，合計可供應約每日31萬噸。統計今年1月迄今各項節水調度措施，已節水約6.8億噸及北水南調水量2.4億噸。

另內政部已規範一定規模以上新建建築物應有雨水貯留利用措施，且水利署已針對用水量達一定規模之開發行為亦會要求合理的循環用水回收率，可進一步提升自來水用水回收再利用比率。

此外，各水庫管理單位已把握水庫水位較低時機，加強辦理水庫陸挖清淤作業，大幅提高清淤成效，至10月上旬已清淤1,222萬立方公尺以上，已約佔今(109)年度清淤目標量的96%，為歷年平均清淤量2倍以上。

(工商 )