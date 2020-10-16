當裕隆16日以69比59擊退台銀，拿下Molton台灣超級籃球挑戰賽首勝，簡浩走進休息室之前，突然被裕隆教練李啟億狂虧，「SBL現役最老！」也讓簡浩不禁回答，「在吳岱豪去新竹攻城獅後，我好像真是最老的，會跟上年輕人腳步！」

簡浩貢獻12分、3助攻與2籃板，其中三分球投10中2，前8次三分球出手全部落空的他，竟在最後關頭連進兩顆三分球，幫助裕隆打出13比3的收尾攻勢，問他為何這麼敢投？他幽默回應，「我故意投8中0，就是想把籃框投壞。」

不過開玩笑歸開玩笑，先前夏季挑戰賽因傷沒打的簡浩，如今也才歸隊練球不到3周，讓他坦承自己當前還在慢慢抓比賽感覺，「更重要的是，要跟一些新隊友努力配合且培養默契，像是斑霸、李愷諺等人，我真的還沒跟他們搭過幾次。」

只是簡浩也不禁抱怨起台大體育館的比賽環境，「我認為這裡的空間感還好，畢竟我都在台北小巨蛋與高雄巨蛋打過了，可是這裡的地線太花了(包含籃球、手球、排球及羽球等地線都有)，打起來真的很不習慣，幸好下周就去板橋了。」

眼見不少「同梯」好手或隊友，如今都到P＋聯盟發展，還跟裕隆有「1+1」合約的簡浩，難道不會想去嗎？簡浩帶著招牌微笑回答，「等我跑完合約之後再說，暫時不會去想P＋聯盟的問題，現在我只希望裕隆願意執行『+1』的合約而已。」

(中時 )