華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新民調顯示，多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受大陸威脅。對此，前國安會祕書長蘇起今天出席台北論壇舉辦的研討會受訪表示，美國對台灣是「心有餘而力不足」，如今美國沒有能力幫助台灣，意願在強也沒有用，美對台口惠而實不至，實際上「老大哥已經救不了小弟」。

與會的前外交部長程建人則認為，這並不能代表美國政府或美國面對台灣問題的立場，美國基於國家利益，對台軍售、是否和平解決台灣問題，始終抱持模糊態度。

蘇起說，一旦大陸攻打台灣，美國的航空母艦需耗時2週才能趕來台灣，屆時台灣已變天了，美國再來營救台灣根本來不及。日前多名美國官員訪台，似乎顯露美國很愛台灣，實際上，根本沒有能力救台灣，全部都是空口白話，口惠而實不至，「老大哥已經救不了小弟」。

蘇起強調，台灣應學習和大陸相處，這並不代表投降，而是要想出一個和大陸相處的辦法，如同日本、韓國等國家，不見得都喜歡大陸，但他們學會和大陸相處，如今蔡英文的做法，對台灣非常不利，恐惹禍上身，倒楣的是老百姓。

詢及國防部近日欲加強後備軍人戰力，蘇起表示，國、民兩黨都沒有主張募兵或做這方面的準備，但因為美國強調台灣不該過度依賴它，政府才這麼做，不過這都緩不濟急，軍購運到台灣，還需要組裝、訓練，以及要改變軍人體制；唯有靠蔡英文調整政策，才能解救台灣。

蘇起指出，九二共識是國民黨和大陸相處的方法，蔡英文既然把它打掉，那就要想其他辦法來和大陸相處，如今老百姓內心緊張不安，蔡英文作為最高統帥，應赴國會向人民報告，而不是發文告而已。他期盼藍綠都能為台灣好，思索如何安定局勢，振興經濟的對策。

(中時 )