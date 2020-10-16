張麗善力推雲林好茶，坐上茶席展現不俗茶藝，為南投縣長林明溱奉上一杯熱騰騰的好茶（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

「2020南投世界茶業博覽」會邁入倒數，參加民眾破60萬人次之際，雲林縣政府團隊10月16日在縣長張麗善帶隊下，到中興新村觀摩體驗，南投縣長林明溱親自接待導覽。張麗善大讚南投茶業博覽會大成功，連雲林茶農也受惠。

張麗善16日下午近4時，率領包括縣政總顧問張清良、祕書長曾元煌、及各局處主管的雲林縣政府團隊一行人，抵達中興新村南投茶博會場及首屆巧克力咖啡節活動，林明溱則率企劃處長蕭文呈、農業處長陳瑞慶、觀光處長陳志賢等縣府團隊熱情接待並全程導覽。

眼尖的張麗善在茶葉展售區發現來自雲林縣古坑的好茶，當場「反客為主」泡茶請南投林縣長品嘗，張麗善除力推雲林好茶，更當起最佳代言人，她說，古坑鄉特用作物產銷第八班才剛剛榮獲台灣十大特色茶旅行遊程設計競賽優勝，就連包裝的紙袋都是以茶葉為原料，相當有巧思。

林明溱指出，很高興張麗善帶領團隊到世界茶業博覽會參訪交流，南投世界茶博從9日開幕到16日為止，已吸引超過60萬人次的參加民眾，各個展售攤位生意都強強滾，也多元的特色展覽體驗館也讓參訪民眾驚豔連連。

林明溱說，今年南投茶博會剩下17、18兩日就要閉幕，歡迎全國民眾把握最後兩天機會，來南投中興新村找茶、喝咖啡吃巧克力，錯過就要等明年了。

(中時 )