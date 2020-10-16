根據最新民調，若台灣因宣布獨立被打，有71.5%的民眾願意挺身而戰，資深媒體人陳揮文在廣播節目接受扣應，有民眾直言不願意為台獨一戰；有人則表示，他願意去打仗，但有疑慮。

根據台灣民主基金會最新民調，若台灣因宣布獨立導致大陸武力攻打台灣，有71.5%民眾願意挺身為台戰鬥，不願意的有19.8%；另若為統一對台灣使用武力，有79.8%比例的民眾願意為台而戰，不願意的則為12.7%。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目中問，台灣宣布台獨被大陸攻打，你願意為台獨一戰嗎？北投尤先生扣應表示，很想知道台獨有什麼好處？為什麼要一直講台獨？比如經濟面，政經兩個字不能在一起嗎？討厭大陸卻還去賺人民幣，他不懂這件事。至於大陸若為統一、台獨開戰，他都不願意去打仗。

台南林先生則表示，大陸若為統一、台獨開戰，他願意去打仗，但有疑慮。他想知道的是，戰爭之後，那些把大家推到戰爭邊緣的人在不在台灣、他們的家人在不在台灣？另外，戰爭之後，台灣真的可以獨立嗎？若為國家為家人他願意打仗。陳揮文不禁問，這些答案他都知道，為何還支持？林先生回說，「為國家保護家人他是願意付出的」；陳揮文再問，主張台獨導致戰爭的人是會跑的，還願意打仗嗎？林先生回說，「因為家人在台灣」。

(中時新聞網)